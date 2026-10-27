Полмиллиона заражённых комаров выпустили на свободу и объяснили зачем

В Барселоне начали необычный эксперимент по сокращению популяции комаров — переносчиков опасных заболеваний. На улицы города выпустили более полумиллиона специально выращенных самцов, заражённых бактерией Wolbachia. После спаривания с обычными самками они не оставляют жизнеспособного потомства, передает МойГород

Об этом сообщает New Scientist.

Исследователи рассчитывают, что технология поможет уменьшить численность комаров и снизить риск распространения лихорадки денге и других инфекций. Для Европы это первый подобный масштабный эксперимент непосредственно в городской среде.

Почему комары стали угрозой для Европы

Распространение заболеваний, переносимых комарами, вызывает всё большую обеспокоенность на фоне изменения климата. Особую опасность представляет азиатский тигровый комар, который приспособился жить рядом с людьми и способен кусать в дневное время.

Этот вид встречается уже в 16 европейских странах, включая Испанию. Он может переносить вирусы, вызывающие лихорадку денге и чикунгунью. Ситуацию осложняет способность комаров размножаться даже в небольшом количестве застоявшейся воды — например, в дождевых каплях, скопившихся в мусоре.

Обычные инсектициды не всегда позволяют эффективно контролировать их численность. Поэтому компания Rentokil совместно с проектом Debug, связанным с Google, решила испытать альтернативный метод — ограничение размножения насекомых.

Как бактерия помогает сократить популяцию

В основе технологии лежит бактерия Wolbachia. Если заражённый ею самец спаривается с самкой, у которой этой бактерии нет, яйца не развиваются в жизнеспособное потомство. Таким образом, самцы помогают сокращать численность популяции, не прибегая к массовому применению химикатов.

Ранее для стерилизации комаров использовали облучение. Однако такой подход мог снижать продолжительность жизни и способность самцов конкурировать за самок. Использование бактерии позволяет избежать некоторых из этих недостатков.

Предварительные испытания в Риме показали, что этот метод позволил сократить количество жизнеспособных яиц почти на 90%. При этом результаты отдельного эксперимента не гарантируют аналогичного эффекта в Барселоне — эффективность предстоит оценить в местных условиях.

Как проходит эксперимент в Барселоне

Проект стартовал в середине августа. Каждую неделю из лаборатории в Майами в Испанию доставляют около 80 тысяч специально выращенных комаров. Выпускать насекомых планируют до середины ноября, а затем возобновить эксперимент в мае.

Барселона стала первым европейским городом, где эту технологию начали применять в общественном пространстве. В других странах подобные методы уже использовали, в том числе в Сингапуре.

Зачем комаров сортируют с помощью искусственного интеллекта

Один из главных вызовов — точно отделить самцов от самок. Если вместе с ними выпустить самок, способных размножаться, это может снизить эффективность эксперимента.

Для сортировки Debug использует автоматизированные системы с искусственным интеллектом и распознаванием изображений. Испытания должны помочь оценить точность технологии и выяснить, как часто при разделении насекомых возникают ошибки.

Организаторы утверждают, что для эксперимента используют тот же штамм комаров, который уже обитает в Испании. Поэтому случайное попадание отдельных самок в окружающую среду не должно привести к появлению нового вида.

При этом бактерия Wolbachia сама по себе может препятствовать передаче некоторых опасных вирусов. В ряде стран заражённых ею комаров намеренно выпускают для снижения риска распространения инфекций. Если эффективность конкретного штамма со временем снизится, исследователи рассматривают возможность использовать другой.

Каковы результаты в Сингапуре

В Сингапуре заражённых Wolbachia самцов выпускали в отдельных районах, чтобы сравнить результаты с территориями, где такой метод не применяли. Согласно исследованию, опубликованному в этом году, использование технологии позволило снизить число случаев лихорадки денге на 70%.

Исследователи допускают, что реальный защитный эффект мог быть ещё выше: часть заболевших могла заразиться за пределами районов, где выпускали комаров.

Теперь специалистам предстоит выяснить, насколько успешно технология сработает в Барселоне. Если эксперимент подтвердит свою эффективность, метод может стать дополнительным инструментом борьбы с комарами и инфекциями, которые они переносят.