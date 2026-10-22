Половина - тяжкие и особо тяжкие: Генпрокуратура озвучила статистику подростковой преступности

За последние три года около 7 тысяч несовершеннолетних стали фигурантами уголовных дел.

В Генпрокуратуре РК на заседании Координационного совета озвучили статистику подростковой преступности, и цифры вызывают серьёзную тревогу: практически половина из совершённых правонарушений относится к категориям тяжких и особо тяжких, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Под председательством Берика Асылова собравшиеся, включая детского омбудсмена, детально обсудили вопросы безопасности детей и профилактики правонарушений. В надзорном ведомстве отметили, что за последние три года около 7 тысяч несовершеннолетних стали фигурантами уголовных дел. Около 2,5 тысячи из них уже осуждены, а 3 тысячи состоят на профилактическом учёте.

Огромную проблему представляет и буллинг: только в текущем году в прокуратуру поступило более 2 тысяч обращений. В свою очередь Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева подчеркнула, что более 800 тысяч детей в Казахстане нуждаются в помощи.

На Координационном совете также подняли темы профилактики наркомании и раннего выявления детей из "группы риска" с помощью цифровых инструментов. Отдельное внимание уделили рейдам в рамках проекта "Саналы ұрпақ".

- В рамках проекта 'Саналы ұрпақ' за 10 месяцев проведено 19 тыс. рейдов, на профилактический учет поставлено 4 тыс. подростков, в ночное время в развлекательных заведениях выявлено 2 400 детей. У 304 кафе отозваны лицензии на реализацию алкоголя, - сообщили в ведомстве.

В целом, несмотря на тревожную статистику, в Генпрокуратуре сообщили о снижении подростковой преступности на 7%.

