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Социум

Положительный рост наблюдается в экономическом развитии ЗКО

Инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области очень большой и перспективный. Развитие любого региона – многоцелевой и многокритериальный процесс. Но экономика всегда была и останется основным "локомотивом" развития любого региона Казахстана. Ведь от того, в каком направлении развивается экономика, зависит жизнь и благосостояние любого человека. Отмечаются положительные результаты в экономическом развитии Западно-Казахстанской области, об этом рассказал глава региона Гали Искалиев в ходе выступления на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане. В I пол
Дана Рахметова
Положительный рост наблюдается в экономическом развитии ЗКО
Инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области очень большой и перспективный.
Развитие любого региона – многоцелевой и многокритериальный процесс. Но экономика всегда была и останется основным "локомотивом" развития любого региона Казахстана. Ведь от того, в каком направлении развивается экономика, зависит жизнь и благосостояние любого человека. Отмечаются положительные результаты в экономическом развитии Западно-Казахстанской области, об этом рассказал глава региона Гали Искалиев в ходе выступления на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане. В I полугодии 2019 года валовой региональный продукт составил 1,4 трлн тенге, по сравнению с прошлым годом объем инвестиций вырос на 145 млн тенге. Наблюдается снижение индекса физического объема промышленной продукции. Причина снижения этого показателя объясняется высоким содержанием воды в земной коре Карачаганакского месторождения и остановкой завода на плановый ремонт. Тем не менее, по итогам 9 месяцев объем инвестиций составил 1,8 трлн тенге. В нефтяном секторе доля Западно-Казахстанской области составляет 13,1% (3 место по Республике), по доле запасов газа в республике область занимает второе место (35,1%). Объем производства обрабатывающей промышленности составил 148 млрд тенге, рост – на 11%. Из налогов и платежей в государственный бюджет поступили 273 млрд тенге. Уровень безработицы составил 4,8%. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 9 месяцев текущего года составил 118 млрд тенге. – Сегодня животноводство является одним из основных направлений агробизнеса региона. Область занимает второе место среди регионов страны по разведению крупного рогатого скота мясного направления. В прошлом году поголовье крупного рогатого скота составило 456 тысяч голов, в этом году – рост на 8% и составило 495 тысяч голов. В этом году в целях увеличения поголовья мы планируем открыть откормочные площадки еще на 15 тысяч голов. В текущем году планируется экспортировать 3,8 тысяч тонн крупного рогатого скота и баранины, на сегодняшний день уже отправлено на экспорт 4,6 тысяч тонн. На уровне республики по экспорту говядины ЗКО занимает второе место, а по экспорту баранины – первое место, – отметил аким области. В регионе начато строительство теплиц для обеспечения населения овощной продукцией собственного производства. К концу года будет запущена современная теплица площадью около 6 га и начнется строительство еще 12 га теплиц. Кроме того, в области до конца года будет запущен цех по переработке шкур крупного и мелкого рогатого скота и мощностью 600 штук в смену. Стратегическая линия руководства Западно-Казахстанской области заключается в том, чтобы активно взаимодействовать с перспективными странами-партнерами. Как отметил Глава государства, основу экономического роста составляют инвестиции. В Западно-Казахстанской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года выросли на 36% и составили 388 млрд тенге, из них 90% это частные инвестиции. – В общей сложности, сегодня в области реализуются 42 новых инвестиционных проекта на сумму свыше 1-го трлн тенге, с созданием около 5 тысяч рабочих мест. Из них 8 проектов с иностранным участием. В текущем году будут введены в эксплуатацию 10 проектов на общую сумму 317,7 млрд тенге с созданием 500 рабочих мест. Из них уже введены в текущем году: 1) установка подготовки газа стоимостью 300 млрд тенге (ТОО "Жаикмунай" Бельгия); 2) восстановление шаровых клапанов, стоимостью 1,7 млрд тенге (ТОО "PetrolValvesKazakhstan" Италия); 3) сортировка твердо-бытовых отходов, стоимостью 1,7 млрд тенге (ТОО "ICM Recycling" Финляндия); 4) производство кабельной продукции, стоимостью 3,4 млрд тенге (ТОО "Орал Кабель"); 5) производство полиэтиленовых труб, стоимостью 200 млн тенге (ТОО "Уральский завод полиэтиленовых труб"). В ближайшее время введем в эксплуатацию, такие проекты, как цех по первичной переработке шкур ТОО "Кублей" стоимостью 700 млн тенге, тепличный комплекс ТОО "Уральский тепличный комбинат", стоимость проекта составляет 7 млрд тенге и три откормочные площадки на общую сумму порядка 5 млрд тенге в Казталовском, Теректинском и Таскалинском районах, – отметил аким области Гали Искалиев. В настоящее время идет строительство таких объектов, как производство панельных радиаторов для трансформаторов, инвестиции около 4,0 млрд тенге (ТОО "Уральский трансформаторный завод"), запуск состоится в 2020 году; мебельной фабрики, инвестиции около 2 млрд тенге (ТОО "Квант"), запуск – 2020 год; снятие производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса, инвестиции около 425 млрд тенге, запуск – 2021 год (Великобритания, США, Нидерланды); завода по глубокой переработке нефти, инвестиции около 158 млрд тенге (ТОО "ABS Мунай"), запуск 2022 год (ОАЭ) и другие инвестиционные проекты. В целом, инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области очень большой и перспективный. В процессе подготовки сейчас пул новых инвестиционных проектов по АПК, туризму и использованию транзитного потока машин и т.д. Завершается создание системы обслуживания инвесторов, которая будет оперативно и качественно реагировать на вопросы потенциальных инвесторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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