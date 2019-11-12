Положительный рост наблюдается в экономическом развитии ЗКО

Инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области очень большой и перспективный. Развитие любого региона – многоцелевой и многокритериальный процесс. Но экономика всегда была и останется основным "локомотивом" развития любого региона Казахстана. Ведь от того, в каком направлении развивается экономика, зависит жизнь и благосостояние любого человека. Отмечаются положительные результаты в экономическом развитии Западно-Казахстанской области, об этом рассказал глава региона Гали Искалиев в ходе выступления на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане. В I пол