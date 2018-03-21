Получивший огнестрельное ранение в шею подросток из Уральска отправился на реабилитацию в Астану

Об этом рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, подросток был направлен в республиканский детский реабилитационный центр города Астаны. - После острого состояния было принято решение направить подростка для прохождения курса реабилитации в Астану, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом с