Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею, после чего находился в реанимации. Как стало известно на брифинге в региональной службе коммуникаций, пострадавший от огнестрельного ранения является сыном заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. В больнице подросток провел около двух месяцев.
Получивший огнестрельное ранение в шею подросток из Уральска отправился на реабилитацию в Астану
Об этом рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, подросток был направлен в республиканский детский реабилитационный центр города Астаны. - После острого состояния было принято решение направить подростка для прохождения курса реабилитации в Астану, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом с