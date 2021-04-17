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Полуторогодовалую девочку избили в образовательном центре Алматы

В одном из детских образовательных центров в Алматы избили полуторагодовалую девочку. Об этом сообщила основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари. В Департаменте полиции города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Дины Тансари, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. - Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить, - написала она на своей странице в Facebook. В департаменте полиции сообщили, что дело расследуется. - Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по статье 141
Кристина Кобина
Полуторогодовалую девочку избили в образовательном центре Алматы
В одном из детских образовательных центров в Алматы избили полуторагодовалую девочку. Об этом сообщила основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари. В Департаменте полиции города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полуторогодовалую девочку избили в образовательном центре Алматы
Полуторогодовалую девочку избили в образовательном центре Алматы
По словам Дины Тансари, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. - Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить, - написала она на своей странице в Facebook. В департаменте полиции сообщили, что дело расследуется. - Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" и находится в производстве управления полиции Жетысуского района. В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действия и экспертные исследования, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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