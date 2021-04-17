Полуторогодовалую девочку избили в образовательном центре Алматы

В одном из детских образовательных центров в Алматы избили полуторагодовалую девочку. Об этом сообщила основатель фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари. В Департаменте полиции города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Дины Тансари, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма. - Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить, - написала она на своей странице в Facebook. В департаменте полиции сообщили, что дело расследуется. - Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по статье 141