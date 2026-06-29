«Помощь» с ЕНТ на 28 млн тенге: подозреваемого экстрадировали из Албании

Мужчина два года скрывался от следствия за рубежом. По версии Генпрокуратуры, от его обещаний устроить детей в вузы пострадали 32 семьи.

Из Албании в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в масштабном обмане выпускников и их родителей. Он обещал гарантированное поступление в вузы и помощь при сдаче ЕНТ, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По данным надзорного органа, казахстанец промышлял мошенничеством в течение 2022-2023 годов, продавая старшеклассникам несуществующие услуги по подготовке к ЕНТ. Жертвами его заверений стали 32 гражданина. Общая сумма ущерба превысила 28 миллионов тенге.

- После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года он был задержан на территории Республики Албания и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину, - отметили в Генеральной прокуратуре.

Сейчас задержанного поместили в следственный изолятор. За серийное мошенничество в крупном размере ему грозит серьезный тюремный срок. По закону за подобные преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.