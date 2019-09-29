В аварии пострадали два человека. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в Таскалинском районе произошло опрокидывание трактора К-700. - Спасателями ОЧС Таскалинского района ДЧС ЗКО спасен водитель из поврежденного трактора. Пострадавший госпитализирован в больницу г.Уральска, - сообщил Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что с места происшествия были доставлены двое мужчин 37 и 39 лет. - У 37-летнего мужчины при опрокидывании трактора зажало нижние конечности. После освобождения сотрудниками ЧС оказана первая медицинская помощь. Доставлен в областную многопрофильную больницу. 39 летний мужчина с предварительным диагнозом - перелом двух ребер - доставлен в Таскалинскую районную больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.