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Происшествия Социум

Понижение цены на газ невозможно - министр энергетики РК

Такое заявление сделал министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ на отчетной встрече с населением акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Канат Бозумбаев Местных жителей на отчетной встрече главы региона интересовал вопрос цены на газ. По их мнению, стоимость голубого топлива в ЗКО завышена. Министр энергетики РК объяснил, какие именно факторы влияют на стоимость газа в разных областях. - Я так понимаю, это острый вопрос для Западного Казахстана. Сразу могу сказать, что бесплатного газа нет и не будет. У каждого продукта со времен рыночной экономики есть своя себест
Кристина Кобина
Понижение цены на газ невозможно - министр энергетики РК
Такое заявление сделал министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ на отчетной встрече с населением акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Канат Бозумбаев Местных жителей на отчетной встрече главы региона интересовал вопрос цены на газ. По их мнению, стоимость голубого топлива в ЗКО завышена. Министр энергетики РК объяснил, какие именно факторы влияют на стоимость газа в разных областях. - Я так понимаю, это острый вопрос для Западного Казахстана. Сразу могу сказать, что бесплатного газа нет и не будет. У каждого продукта со времен рыночной экономики есть своя себестоимость. ЗКО почти 100% обеспечивается Карачаганакским газом. Но при этом он кислый и с большим содержанием серы, его отправляют по газопроводу в Оренбург, там он перерабатывается, потом большая его часть приходит обратно в Казахстан. При этом себестоимость сухого и очищенного газа на границе с Казахстаном составляет 43 доллара, - пояснил Канат БОЗУМБАЕВ. - Из них 12 долларов покупка, 17-18 долларов переработка, остальное - транспортировка. Моим приказом утверждается оптовая цена, и вместе с тарифом интергаза она составляет 1197о тенге. Еще для области сверху ложится тариф распределительных сетей "КазТрансГазАймак". Цена без НДС  в ЗКО составляет 15,6 тысячи тенге.  Если сравнивать с ценами в городах Актобе и Атырау - это много, если с Шымкентом, Жамбылом, Костанаем - мало. Министр энергетики РК отметил, что аким ЮКО не однократно писал письма, в том числе и главе государства о том, что стоимость газа у них составляет 34 тысячи тенге. - Но структура для каждой области стоимости газа разная. Если в Актобе газ добывается сразу и там же перерабатывается, то и себестоимость у него относительно низкая. В Атырау есть тоже газовый завод ТШО, где себестоимость складывается из покупной цены магистральных газопроводных услуг, распределительной и снабженческой небольшой надбавки. Поэтому скажу, что понижение цены сделать невозможно. Но при этом мы должны смотреть за законностью установления тарифа на газ, - рассказал Канат БОЗУМБАЕВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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