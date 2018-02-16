Понижение цены на газ невозможно - министр энергетики РК

Такое заявление сделал министр энергетики РК Канат БОЗУМБАЕВ на отчетной встрече с населением акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Канат Бозумбаев Местных жителей на отчетной встрече главы региона интересовал вопрос цены на газ. По их мнению, стоимость голубого топлива в ЗКО завышена. Министр энергетики РК объяснил, какие именно факторы влияют на стоимость газа в разных областях. - Я так понимаю, это острый вопрос для Западного Казахстана. Сразу могу сказать, что бесплатного газа нет и не будет. У каждого продукта со времен рыночной экономики есть своя себест