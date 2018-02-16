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Социум

О своей мечте - жить в нормальных условиях - рассказал бомж из Атырау (видео)

Уже третий месяц Александр КОЧЕРОВ из-за отсутствия денег не может оформить удостоверение и устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уроженец Атырауской области Александр КОЧЕРОВ в 2014 году по настоянию сестры продал свою 3-комнатную квартиру и уехал с ней жить в Россию. Однако там мужчина не смог получить гражданство, а через три года, когда деньги, вырученные за дом (40 тысяч долларов - прим.автора) закончились, сестра выгнала мужчину на улицу. - Мне пришлось вернуться в родной Атырау в ноябре 2017 года. Я приехал в никуда - без денег, без прописки и без документов,
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О своей мечте - жить в нормальных условиях - рассказал бомж из Атырау (видео)
Уже третий месяц Александр КОЧЕРОВ из-за отсутствия денег не может оформить удостоверение и устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уроженец Атырауской области Александр КОЧЕРОВ в 2014 году по настоянию сестры продал свою 3-комнатную квартиру и уехал с ней жить в Россию. Однако там мужчина не смог получить гражданство, а через три года, когда деньги, вырученные за дом (40 тысяч долларов - прим.автора) закончились, сестра выгнала мужчину на улицу. - Мне пришлось вернуться в родной Атырау в ноябре 2017 года. Я приехал в никуда - без денег, без прописки и без документов, - рассказывает бездомный Александр. Чтобы выжить, мужчине приходится ночевать в подвалах домов, под теплотрассами, порой даже в канализационных колодцах. Бывают дни, когда он и вовсе голодает, ищет питание в мусорных баках. - Я хочу работать и жить в нормальных условиях, я ведь еще молодой, мне всего лишь 52 года. Но для этого мне нужно съездить в Уральск, в консульство, где мне дадут справку, что у меня нет двойного гражданства. Только потом я смогу сдать документы на получение удостоверения личности, - рассказывает Александр. К сожалению, у Александра нет сотового телефона, по которому с ним можно связаться, и определенного адреса, куда можно привезти помощь. По словам мужчины, ему необходимо собрать небольшую сумму - 32 тысячи тенге, из них 10 тысяч уйдет на дорогу в Уральск и обратно, 22 тысячи мужчина заплатит за квитанцию в консульстве. - Меня можно найти в районе остановки "Восток", в магазине "Животный мир" работает моя знакомая - Анна Георгиевна, через нее можно меня найти, - говорит Александр. PfLK-XAY0U4 Камилла МАЛИК
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