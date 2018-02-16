О своей мечте - жить в нормальных условиях - рассказал бомж из Атырау (видео)

Уже третий месяц Александр КОЧЕРОВ из-за отсутствия денег не может оформить удостоверение и устроиться на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уроженец Атырауской области Александр КОЧЕРОВ в 2014 году по настоянию сестры продал свою 3-комнатную квартиру и уехал с ней жить в Россию. Однако там мужчина не смог получить гражданство, а через три года, когда деньги, вырученные за дом (40 тысяч долларов - прим.автора) закончились, сестра выгнала мужчину на улицу. - Мне пришлось вернуться в родной Атырау в ноябре 2017 года. Я приехал в никуда - без денег, без прописки и без документов,