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Происшествия Социум

Попавшего в ДТП полицейского привлекли к ответственности в ЗКО

ДТП произошло более трех месяцев назад, однако полицейского к ответственности привлекли недавно, так как он долгое время находился на лечении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, по факту ДТП с участием полицейского было проведено служебное расследование. Дело было рассмотрено на дисциплинарной комиссии. - Полицейского отстранили от занимаемой должности, а руководителя Приурального отдела полиции ЗКО привлекли к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор о неполном служебном соответст
Кристина Кобина
Попавшего в ДТП полицейского привлекли к ответственности в ЗКО
ДТП произошло более трех месяцев назад, однако полицейского к ответственности привлекли недавно, так как он долгое время находился на лечении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, по факту ДТП с участием полицейского было проведено служебное расследование. Дело было рассмотрено на дисциплинарной комиссии. - Полицейского отстранили от занимаемой должности, а руководителя Приурального отдела полиции ЗКО привлекли к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор о неполном служебном соответствии, - пояснил Кежебек Куспаев. Напомним, 19 июля примерно в 9.00 возле поселка Трекино района Байтерек столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и "Шевроле". За рулем ВАЗ-2113 находился полицейский. В ДТП пострадали 5 человек, двое из которых были отправлены на амбулаторное лечение, а трое доставлены в Областную многопрофильную больницу. Позже в полиции отметили, что по данному факту начато служебное расследование. Однако в связи с тем, что полицейский получил телесные повреждения и долгое время находился на лечении, служебное расследование было затянуто. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП полицейский

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