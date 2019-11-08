Попавшего в ДТП полицейского привлекли к ответственности в ЗКО

ДТП произошло более трех месяцев назад, однако полицейского к ответственности привлекли недавно, так как он долгое время находился на лечении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебека Куспаева, по факту ДТП с участием полицейского было проведено служебное расследование. Дело было рассмотрено на дисциплинарной комиссии. - Полицейского отстранили от занимаемой должности, а руководителя Приурального отдела полиции ЗКО привлекли к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор о неполном служебном соответст