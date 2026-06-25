Популярный вечерний ритуал, который незаметно убивает ваш смартфон

Многие полностью выключают мобильный телефон перед сном, думая, что спасают батарею и защищают свой сон. Эксперты объяснили, почему этот ритуал приносит технике только вред.

Желание отдохнуть от уведомлений и снизить экранное время перед сном - абсолютно здоровое стремление. В попытках защитить свой покой и продлить жизнь аккумулятору миллионы людей каждую ночь полностью выключают свой телефон. Однако эксперты предупреждают: эта привычка приносит современным гаджетам только вред.

Каждый запуск устройства заставляет процессор работать на пределе возможностей, что создает колоссальную нагрузку на батарею. Журналисты издания BGR отмечают, что ежедневный цикл включения и выключения изнашивает компоненты системы быстрее, чем работа в фоновом режиме. К тому же, современные смартфоны не имеют движущихся механических деталей и физически не нуждаются в "отдыхе".

Скрытая очистка и обновления

Именно ночью операционная система запускает важные алгоритмы самоочистки, оптимизирует приложения и чистит кэш. Если телефон полностью обесточен, эти процессы прерываются. Со временем это неизбежно приведет к сбоям, зависаниям и медленной работе программного обеспечения в дневное время.

Риск для личной безопасности

Полная цифровая изоляция в ночные часы может быть опасной. Смартфон давно заменил домашние телефоны, и в случае экстренной ситуации близкие просто не смогут до вас дозвониться. Более того, если форс-мажор случится у вас, вы потеряете драгоценные минуты на ожидание полной загрузки операционной системы для звонка спасателям.

Как спасти сон без вреда для гаджета

Проблема разбитого состояния по утрам кроется не в работающем телефоне, а в его использовании прямо перед подушкой. Ученые рекомендуют откладывать любые экраны минимум за час до сна, чтобы нервная система успела расслабиться.

Если вам не хватает силы воли, просто унесите зарядное устройство в другую комнату. Избавиться от навязчивых ночных вибраций можно без радикальных мер - достаточно настроить автоматический режим "Не беспокоить" или включить "Авиарежим".

