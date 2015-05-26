Популярного начальника из Актюбинской области вызывают на диссовет

Ставшего неожиданно популярным начальника отдела ЖКХ Шалкарского района вызывают на дисциплинарный совет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоп-кадр видеоАян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz Напомним, никому неизвестный чиновник из Актюбинской глубинки вдруг стал звездой Интернета. Знаменитым он проснулся после того, как на местном телеканале появилось его интервью, где он рассказывает о хроническом безденежье в местном бюджете, используя при этом не свойственную для чиновников манеру разговора. И вот, популярное видео уже просмотрели и члены Актюбинского дисциплинарного совета