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Социум

Популярного начальника из Актюбинской области вызывают на диссовет

Ставшего неожиданно популярным начальника отдела ЖКХ Шалкарского района вызывают на дисциплинарный совет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоп-кадр видеоАян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz Напомним, никому неизвестный чиновник из Актюбинской глубинки вдруг стал звездой Интернета. Знаменитым он проснулся после того, как на местном телеканале появилось его интервью, где он рассказывает о хроническом безденежье в местном бюджете, используя при этом не свойственную для чиновников манеру разговора. И вот, популярное видео уже просмотрели и члены Актюбинского дисциплинарного совета
gorod
Популярного начальника из Актюбинской области вызывают на диссовет
Ставшего неожиданно популярным начальника отдела ЖКХ Шалкарского района вызывают на дисциплинарный совет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Стоп-кадр видео Аян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz
Стоп-кадр видео Аян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz
Стоп-кадр видео
Аян Коркытулы. Фото с сайта informburo.kz Напомним, никому неизвестный чиновник из Актюбинской глубинки вдруг стал звездой Интернета. Знаменитым он проснулся после того, как на местном телеканале появилось его интервью, где он рассказывает о хроническом безденежье в местном бюджете, используя при этом не свойственную для чиновников манеру разговора. И вот, популярное видео уже просмотрели и члены Актюбинского дисциплинарного совета и теперь желают видеть скандального героя на пубичных слушаниях. Приглашение Аяну КОРКЫТУЛЫ еще не отправили, но это будет сделано уже в ближайшее время, рассказали в пресс-службе ведомства.

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