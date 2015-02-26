Попытка врачей вывести дочь Уитни Хьюстон из комы провалилась
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Медикам госпиталя Neuro Critical Care в Атланте (США) не удалось вывести из комы Бобби Кристину Браун, дочь покойной певицы Уитни Хьюстон. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на People. Врачи начали сокращать дозы лекарств, поддерживавших 21-летнюю Браун в состоянии медикаментозной комы, чтобы понять, в каком состоянии находится мозг девушки и как он будет реагировать на внешние раздражители. Однако результаты оказались неутешительными: у девушки начались сильные припадки (этиологию приступов издание не уточняет). Специалисты были вынуждены вновь ввести Бобби Кристину в искусственную кому. По информации источника в клане Хьюстонов-Браунов, отец девушки, певец Бобби Браун, «находится вне себя» после данной неудачи. «Это ужасный регресс. Все очень надеялись, что лечение выйдет на новый уровень. Мы были полны оптимизма. Бобби воспринимает все это очень тяжело, он был уверен, что это будет хороший день», — рассказал информатор People. Пожелавший остаться анонимным родственник Бобби Кристины также призвал всех читателей издания помолиться за девушку. Гражданский супруг Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее 31 января в их доме в пригороде Атланты лежащей без сознания в наполненной водой ванне. С тех пор она находится в искусственной коме из-за отека мозга. Полиция проводит расследование происшествия, основными версиями являются несчастный случай, попытка суицида и покушение на убийство. Уитни Хьюстон умерла в гостиничном номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года. Ее тело также нашла в ванной родственница, реанимация не дала результатов.