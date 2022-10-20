- В этих условиях каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям. Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона, - сказал президент.

Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу сказал, что Казахстан вступил в новый этап развития - предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни.Он напомнил, что независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.