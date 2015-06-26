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Шоу-бизнес

Пора обедать: трогательная интервальная съемка

Этих двух четвероногих друзей зовут Колби и Блу, и каждый день, как только они слышат, что пришла пора есть, эти озорники с безумным рвением бегут на кухню к своим мискам. Это подтолкнуло хозяина на необычную мысль, а именно показать, как растут его питомцы, снимая их бег на кухню день за днем. На ваших глазах 11-недельные золотистые ретриверы превратятся в 10-месячных молодых собак, и всё это во время смешного и неудержимого бега. niLxhiywXqw Источник: Ультрамарин
gorod
Пора обедать: трогательная интервальная съемка
Этих двух четвероногих друзей зовут Колби и Блу, и каждый день, как только они слышат, что пришла пора есть, эти озорники с безумным рвением бегут на кухню к своим мискам. Это подтолкнуло хозяина на необычную мысль, а именно показать, как растут его питомцы, снимая их бег на кухню день за днем. На ваших глазах 11-недельные золотистые ретриверы превратятся в 10-месячных молодых собак, и всё это во время смешного и неудержимого бега.
20152406140400
20152406140400
   niLxhiywXqw Источник: Ультрамарин

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