Баннер с изображением главы государства Нурсултана НАЗАРБАЕВА висит на здании "Дома студентов" ЗКАТУ им. Жангир хана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". baner2 Гигантский баннер с изображением президента, порванный наполовину, висит на здании "Дома студентов", другая половина в разорванном виде колышется на ветру. Впрочем, как уверяют в самом ЗКАТУ им. Жангир хана, баннер порвался только вчера, 3 февраля. По их словам, никто на баннер не покушался, его испортил сильный ветер. - Баннер порвался вчера, 3 февраля, из-за сильного ветра, то есть все произошло из-за погодных условий, - сообщил председатель молодежного комитета ЗКАТУ им. Жангир хана Асхат ОКШЕБАЕВ. - У нас своей техники нет для того, чтобы снять баннер, поэтому еще вчера мы вызвали сотрудников частной организации, которые пообещали сегодня приехать. Мы так всегда и делаем, изготавливаем баннеры, потом вызываем частников, которые нам вывешивают его. Они пообещали приехать сегодня. Мы же не виноваты, что такой сильный  ветер. baner3 baner1 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА