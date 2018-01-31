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Социум

Порядка 6500 должников по алиментам насчитывается в ЗКО

Всего в прошлом году своим детям задолжали около 10 000 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Получить алименты от бывшего мужа достаточно сложно. В департаменте по исполнению судебных актов говорят, что среди тех, кто не платит, около 300 женщин, а также родители, которые требуют, чтобы их обеспечивали дети. Сейчас у 2 636 должников необходимую сумму по алиментным платежам удерживают с зарплаты, еще 99 должников находятся в розыске. - Судебными исполнителями в отношении злостных должников применяются такие меры, как временное ограничение на выезд за пределы РК, аресты на счета
gorod
Порядка 6500 должников по алиментам насчитывается в ЗКО
Всего в прошлом году своим детям задолжали около 10 000 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Получить алименты от бывшего мужа достаточно сложно. В департаменте по исполнению судебных актов говорят, что среди тех, кто не платит, около 300 женщин, а также родители, которые требуют, чтобы их обеспечивали дети. Сейчас у 2 636 должников необходимую сумму по алиментным платежам удерживают с зарплаты, еще 99 должников находятся в розыске. - Судебными исполнителями в отношении злостных должников применяются такие меры, как временное ограничение на выезд за пределы РК, аресты на счета во всех банках второго уровня, наложение ареста на имущество. Также должник, попавший в реестр, не сможет участвовать в государственных закупках, получать кредиты в банках, - рассказала руководитель управления по обеспечению исполнительного производства департамента юстиции ЗКО Айсулу ТУКАШЕВА. Меры, конечно, серьезные, но не всегда действенные. На самых злостных неплательщиков, а их, как выяснилось, 126, департамент юстиции подал в суд. По результатам 86 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста, 35 - штраф, и пять материалов было прекращено благодаря соглашению между сторонами. Жительница города Эльвира Аюпова не понаслышке знает, что такое воспитывать ребенка самой и не рассчитывать на помощь мужа. С 2015 года она не может добиться алиментов от бывшего супруга, с которым развелась почти 4 года назад. За все это время он платил всего два раза. - Летом или осенью я писала в департамент юстиции, после этого меня вызвали в Теректинский район, потому что муж там проживает, там я тоже написала заявление, но все равно дело мое не движется. Хотя мне говорили, что он заплатит задолженность 950 тысяч тенге и будет ежемесячно платить алименты, но ничего нету, - говорит жительница г. Уральск Эльвира АЮПОВА. Темирбек АЮПОВ, по словам женщины, в воспитании дочери никакого участия не принимает. Женщина на небольшую зарплату обеспечивает ее сама. - Просто я хочу чтобы с моим ребенком считались. Я работаю, одеваю ее, обеспечиваю, а почему он не может? Он же мужчина. Тем более детей у него больше нет. Я понимаю, если бы еще были дети, а это один ребенок всего, - продолжает Эльвира АЮПОВА. Маленькая Салтанат ходит в нулевой класс. Как выглядит папа, девочка даже и не знает. К слову сказать, в 2017 году за неуплату алиментов было возбуждено 281 уголовное дело, однако органами следствия они не были доведены до суда и прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения.
Виктор МАКАРСКИЙ
алименты долг

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