Порядка 6500 должников по алиментам насчитывается в ЗКО

Всего в прошлом году своим детям задолжали около 10 000 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Получить алименты от бывшего мужа достаточно сложно. В департаменте по исполнению судебных актов говорят, что среди тех, кто не платит, около 300 женщин, а также родители, которые требуют, чтобы их обеспечивали дети. Сейчас у 2 636 должников необходимую сумму по алиментным платежам удерживают с зарплаты, еще 99 должников находятся в розыске. - Судебными исполнителями в отношении злостных должников применяются такие меры, как временное ограничение на выезд за пределы РК, аресты на счета