Порядок въезда в Россиию иностранными гражданами

Пограничная служба ФСБ России информирует В связи с внесенными изменениями в распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р о проведении мероприятий по предупреждению проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, изменился перечень категорий граждан, в отношении которых не распространяются введенные временные ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р (с изменениями и дополнениями от 19.03.2020 № 671-р, от 20.03.2020 № 685-р, от 25.03.2020 № 730-р, от 29.04.2020 № 1170-р, от 15.05.2020 № 1275-р, от 29.05.2020 № 1445-р, от 06.06.2020 № 1511-р, от 25.06.2020 № 1671-р, от 24.07.2020 № 1915-р, от 01.08.2020 № 1996-р, от 31.07.2020 № 1993-р, от 01.08.2020 № 1997-р, от 21.08.2020 № 2151-р, от 02.09.2020 № 2236, от 12.09.2020 № 2338, от 20.09.2020 № 2406-р), с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р (с изменениями и дополнениями от 31.07.2020 г. № 1993-р, от 16.04.2020 г. № 1031-р, от 29.04.2020 г. № 1170-р, от 29.05.2020 г. № 1445-р, от 06.06. 2020 г. № 1511-р, то 01.08.2020 № 1996-р, от 01.08.2020 № 1997-р, от 21.08.2020 № 2151-р, от 02.09.2020 № 2236-р, от 12.09.2020 № 2338-р) с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограниченно движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. С учетом ограничительных мер, предусмотрен следующий порядок пересечения государственной границы Российской Федерации: Въезд в Российскую Федерацию возможен для иностранных граждан следующих категорий: 1. Граждане государств – участников Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающие в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающие в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта. 2. Аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, должностные лица Постоянного Комитета Союзного государства, а также члены семей указанных лиц, водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, персонал, определенный международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 3. Лица, имеющие дипломатические, служебные либо обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также обыкновенные частные визы, выданные по решению МИДа России. 4. Граждане государств, в отношениях с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках, в случае если эти граждане въезжают в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя), при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, либо въезжают в Российскую Федерацию по действительным дипломатическим или служебным паспортам. 5. Лица, являющиеся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства с гражданином Российской Федерации. Для указанной категории лиц, предусмотрен въезд в Российскую Федерацию при наличии любой категории действительных российских виз, в том числе визы временного проживающего лица, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 6. Лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. При этом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» документом, подтверждающим право иностранного гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации, является вид на жительство. При этом наличие вида на жительство при пересечении государственной границы Российской Федерации обязательно. 7. Лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации без выхода за их пределы. 8. Лица, являющиеся участниками и членами семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых в Российской Федерации в этом качестве, и свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. При этом иностранные граждане, являющиеся членами семей участников Государственной программы могут въехать в Российскую Федерацию только при наличии в указанном свидетельстве отметки о постановке на учет в качестве члена семьи участника Государственной программы. 9. Лица, участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация – заказчик оборудования иностранного производства, либо Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Пропуск через государственную границу Российской Федерации указанной категории граждан возможен только после направления списков из федеральных органов исполнительной власти или из Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в ФСБ России. 10. Лица, однократно въезжающие в Российскую Федерацию, привлекаемые к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, включенных в список (с указанием пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и даты въезда), направленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация – работодатель или заказчик работ (услуг), либо Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и при условии предъявления действующего трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг). Пропуск через государственную границу Российской Федерации указанной категории граждан возможен только после поступления списков из федеральных органов исполнительной власти или из Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в ФСБ России. 11. Граждане Республики Белоруссия, являющихся сотрудниками белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация – заказчик указанных работ, либо Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», и следующих через российско-белорусскую государственную границу или пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Пропуск через государственную границу Российской Федерации указанной категории граждан возможен только после направления списков из федеральных органов исполнительной власти или из Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в ФСБ России. 12. Лица, постоянно проживающие на территории г. Байконур Кзыл-Ординской области Республики Казахстан либо командируемых на территории Республики Казахстан для участия в выполнении государственных программ Российской Федерации, президентских программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ, программ Союзного государства и программ международного сотрудничества в области космической деятельности, указанных в списке, направленном в ФСБ России Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 13. Лица, въезжающие в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России. Стандарты и образцы документов, подтверждающие указанное обстоятельство, не определены. При этом содержание этих документов должно подтверждать указанную цель поездки иностранного гражданина. 14. Лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающие их состояние, и копий документа, подтверждающего степень родства. 15. Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзания, Турецкой Республики, Швейцарской Конфедерации, Арабской Республики Египет, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Корея, Республики Куба, Республики Сербия и Японии следующие в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации из государств гражданской принадлежности. 16. Лица, имеющие вид на жительство либо другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республике Танзания, Турецкой Республике, Швейцарской Конфедерации, Арабской Республике Египет, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Корея, Республике Куба, Республике Сербия и Японии, следующие в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации из указанных государств. 17. Граждане Республики Абхазия, въезжающие в Российскую Федерацию из Республики Абхазия. 18. Лица, въезжающие в Российскую Федерацию, привлекаемые к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов в области спорта или участвующих в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, включенных в список (с указанием пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и даты въезда), направленной Минспортом России в ФСБ России, МВД России и Росавиацию, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, а также обыкновенных рабочих или обыкновенных гуманитарных ваз в целях осуществления спортивных связей либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 19. Граждане Республики Южная Осетия, въезжающие в Российскую Федерацию из Республики Южная Осетия. 20. Лица, следующие в Российскую Федерацию автомобильным, воздушным, железнодорожным или морским транспортом в целях смены экипажей морских и речных судов, находящихся в портах Российской Федерации, при условии предъявления действительных документом, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при наличии действительных документов, удостоверяющих личность моряка, и включении в судовую роль или выписку из судовой роли. 21. Лица, участвующие в проведении контроля качества оборудования, изготавливаемого российскими юридическими лицами и поставляемого в соответствии с контрактами, регулирующими сооружение объектов использования атомной энергии за рубежом, и в рамках реализации международных договоров Российской Федерации, по спискам, направляемым Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в ФСБ России и МВД России. 22. Лица, участвующие в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности воздушных судов отечественного производства российских эксплуатантов по спискам, направляемым Минпромторгом России в ФСБ России и МВД России. 23. Граждане Республики Белоруссия, въезжающие в Российскую Федерацию из Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. 24. Лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Республике Белоруссия, въезжающие в Российскую Федерацию из Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. 25. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе, удостоверяющем личность, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской областей Украины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.