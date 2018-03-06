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Социум

Поселок Асан этой весной не затопит - аким Зеленовского района ЗКО

В ЗКО прошли республиканские оперативно-штабные учения «Көктем - 2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 марта, в Уральске состоялся смотр боевой готовности отрядов экстренного реагирования, материально-технического оснащения подразделений ДЧС ЗКО. Готовность служб проверил заместитель акима ЗКО Багдад АЗБАЕВ. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ЖУМАШЕВА, всего в учениях задействованы 560 человек личного состава и 271 единица техники. - Сегодня по легенде в реке Чаган двое рыбаков выехали на тонкий лед и автомобиль ушел под воду. Наши спасатели помогут рыбакам выбраться
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Поселок Асан этой весной не затопит - аким Зеленовского района ЗКО
В ЗКО прошли республиканские оперативно-штабные учения «Көктем - 2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 6 марта, в Уральске состоялся смотр боевой готовности отрядов экстренного реагирования, материально-технического оснащения подразделений ДЧС ЗКО. Готовность служб проверил заместитель акима ЗКО Багдад АЗБАЕВ. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ЖУМАШЕВА, всего в учениях задействованы 560 человек личного состава и 271 единица техники. - Сегодня по легенде в реке Чаган двое рыбаков выехали на тонкий лед и автомобиль ушел под воду. Наши спасатели помогут рыбакам выбраться из воды и вытащат машину из реки, - пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ. - Отмечу, что ДЧС полностью готов к паводковому периоду. Вся техника, весь личный состав и даже волонтеры уже обучены. Толщина льда на сегодняшний день на реках ЗКО 30-35 сантиметров. Есть показатели выше, но мы не допустим подтопления жилого сектора и примем все меры. Если будет необходимо, то задействуем взрывчатые механизмы. На эти цели у нас выделено 11 млн тенге и уже заключен договор со взрывниками. Стоит отметить, что помимо Уральска учения проходят во всех районах области. Одним из затопляемых районов, который расположен вблизи города, является Зеленовский район. По словам акима Зеленовского района Асхата ШАХАРОВА, несколько лет подряд в Мичуринском сельском округе подтоплению подвергался поселок Асан. - Вода проходила через дамбу в поселке Асан и подтопляла дома. В этом году такой ситуации не будет. Мы уже укрепили дамбу и учли все ошибки, которые были в прошлые года, - пояснил Асхат ШАХАРОВ. К слову, спасатели ЗКО уже начали работу по отводу талой воды в Уральске и районах. Они режут лед вдоль берегов на реках ЗКО, чтобы воды могла стекать в водоемы.
Фото автора
спасатели учения

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