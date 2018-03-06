Поселок Асан этой весной не затопит - аким Зеленовского района ЗКО

В ЗКО прошли республиканские оперативно-штабные учения «Көктем - 2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 марта, в Уральске состоялся смотр боевой готовности отрядов экстренного реагирования, материально-технического оснащения подразделений ДЧС ЗКО. Готовность служб проверил заместитель акима ЗКО Багдад АЗБАЕВ. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ЖУМАШЕВА, всего в учениях задействованы 560 человек личного состава и 271 единица техники. - Сегодня по легенде в реке Чаган двое рыбаков выехали на тонкий лед и автомобиль ушел под воду. Наши спасатели помогут рыбакам выбраться