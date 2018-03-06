В Атырау задерживается строительство дома по программе «Молодая семья»

Очередной прием заявок от молодых семей на получение квартир должен начаться в марте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" молодые семьи интересуются о начале приема заявок на получение жилья по программе "Жас Отау" и высказывают волнение по задержке сроков приема. Представители жилищного сектора городского отдела ЖКХ, сообщили, что прием заявок от молодых семей был временно приостановлен. - На сегодня в рамках программы развития регионов до 2020 года по поднаправлению "Жилье для молодых семей" по линии Жилстройсбербанка прием документов