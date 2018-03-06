В Атырау задерживается строительство дома по программе «Молодая семья»

Очередной прием заявок от молодых семей на получение квартир должен начаться в марте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" молодые семьи интересуются о начале приема заявок на получение жилья по программе "Жас Отау" и высказывают волнение по задержке сроков приема.Представители жилищного сектора городского отдела ЖКХ, сообщили, что прием заявок от молодых семей был временно приостановлен. - На сегодня в рамках программы развития регионов до 2020 года по поднаправлению "Жилье для молодых семей" по линии Жилстройсбербанка прием документов временно приостановлен. О возобновлении данной программы будет сообщено в СМИ, - говорится в сообщении. По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Роллана КУСПАНА, строительство многоквартирного пятиэтажного дома в мкр.Нурсая, который предназначен для молодых семей, значительно задержалось, в связи с этим прием заявок на получение жилья еще не начался. - Подрядчики должны были сдать дом еще в конце прошлого года. Теперь сдача объекта перенесена на май этого года. Осталось достроить еще 2 этажа. О начале приема заявок на получение жилья от молодых семей мы сообщим в СМИ и социальных сетях, - сообщил Роллан КУСПАН. Ерлан ОМАРОВ Фото из архива МГ