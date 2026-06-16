За систематические прогулки в ночное время родителям грозит денежный штраф.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области ответили на запрос редакции "МГ" касательно нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время. Только за прошлый год и начало этого в регионе выявили тысячи нарушений.

Разбираемся в цифрах, правилах и исключениях: что можно, чего нельзя и кто в итоге платит штрафы.

Статистика: тысячи детей на улицах Уральска

Ночные рейды полиции - это не временная акция, а постоянная практика. Цифры говорят сами за себя:

За 2025 год в ЗКО было выявлено 6 065 административных правонарушений по статье 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей).

Всего за 3 месяца 2026 года полицейские поймали на ночных прогулках уже 1 836 подростков.

В полиции отмечают, что чаще всего детей без присмотра находят во дворах, на улицах, в торговых центрах и компьютерных клубах. Главные причины - банальное отсутствие контроля со стороны взрослых и предоставленность подростков самим себе.

Разбираем конкретные ситуации

У родителей и самих тинейджеров часто возникают вопросы о том, как именно работает закон. В ДП ЗКО дали четкие разъяснения:

• "Сын просто сидит на лавочке под окнами дома" - Это нарушение. Неважно, насколько близко к подъезду находится ребенок. Если ему нет 18 лет, на часах позже 23:00, а рядом нет родителей - это повод для реагирования полиции.

• "Ребенок возвращается ночью с тренировки/секции/учебы" - Исключений нет. Закон не делит причины на "уважительные" и "неуважительные". Провожать подростка домой в любом случае должны взрослые.

• "Подросток гуляет с бабушкой, дедушкой или старшим братом" - Это нарушение, если нет доверенности. По закону сопровождать ребенка могут только законные представители (родители, усыновители, опекуны). Другие родственники должны иметь при себе подтверждающий документ или нотариальную доверенность.

• "Дети едут в машине с родственниками в другой город" - На поездку за пределы города или страны с третьими лицами у подростков обязательно должна быть доверенность на имя сопровождающего.

Как действует полиция, если видит подростка ночью?

Патруль останавливает ребенка, устанавливает его личность, связывается с родителями и выясняет, где они находятся. Если законных представителей рядом нет, фиксируется нарушение. При этом в полиции подчеркивают: цель - не наказать, а безопасно вернуть ребенка домой.

Наказания и последствия: от беседы до учета

Ответственность за то, что ребенок гуляет ночью, несут исключительно родители или законные представители. Сам подросток штраф получить не может, но последствия для него будут ощутимыми.

Первое нарушение: как правило, выносится официальное административное предупреждение и проводится профилактическая беседа. Повторное нарушение (или систематические прогулки): родителям грозит денежный штраф. Крайняя мера: если подростка задерживают ночью регулярно, его ставят на профилактический учет в полицию, а саму семью берут на контроль профильные органы.

Запрет или защита? Позиция ведомства

Некоторые горожане считают такие жесткие рамки чрезмерным контролем, однако в полиции ЗКО с критикой не согласны.

- Речь идет не о контроле, а о защите. Практика показывает, что именно в ночное время (с 23:00 до 06:00) резко возрастает риск преступлений против детей, травматизма или вовлечения подростков в криминал. Выявляя ребенка на улице ночью, мы предотвращаем потенциальную трагедию, - прокомментировали в департаменте полиции ЗКО.

В полиции также признают, что одними запретами проблему не решить - в Уральске и районах области необходимо развивать инфраструктуру, открывать больше доступных спортивных и досуговых центров для молодежи в дневное время.

Изменять или смягчать норму в ближайшее время не планируют. Сейчас акцент делается на том, чтобы закон работал эффективно в его текущем виде.