В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области ответили на запрос редакции "МГ" касательно нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время. Только за прошлый год и начало этого в регионе выявили тысячи нарушений.

Разбираемся в цифрах, правилах и исключениях: что можно, чего нельзя и кто в итоге платит штрафы.

Статистика: тысячи детей на улицах Уральска

Ночные рейды полиции - это не временная акция, а постоянная практика. Цифры говорят сами за себя:

  • За 2025 год в ЗКО было выявлено 6 065 административных правонарушений по статье 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей).

  • Всего за 3 месяца 2026 года полицейские поймали на ночных прогулках уже 1 836 подростков.

В полиции отмечают, что чаще всего детей без присмотра находят во дворах, на улицах, в торговых центрах и компьютерных клубах. Главные причины - банальное отсутствие контроля со стороны взрослых и предоставленность подростков самим себе.

Разбираем конкретные ситуации

У родителей и самих тинейджеров часто возникают вопросы о том, как именно работает закон. В ДП ЗКО дали четкие разъяснения:

• "Сын просто сидит на лавочке под окнами дома" - Это нарушение. Неважно, насколько близко к подъезду находится ребенок. Если ему нет 18 лет, на часах позже 23:00, а рядом нет родителей - это повод для реагирования полиции.

• "Ребенок возвращается ночью с тренировки/секции/учебы" - Исключений нет. Закон не делит причины на "уважительные" и "неуважительные". Провожать подростка домой в любом случае должны взрослые.

• "Подросток гуляет с бабушкой, дедушкой или старшим братом" - Это нарушение, если нет доверенности. По закону сопровождать ребенка могут только законные представители (родители, усыновители, опекуны). Другие родственники должны иметь при себе подтверждающий документ или нотариальную доверенность.

• "Дети едут в машине с родственниками в другой город" - На поездку за пределы города или страны с третьими лицами у подростков обязательно должна быть доверенность на имя сопровождающего.

Как действует полиция, если видит подростка ночью?

Патруль останавливает ребенка, устанавливает его личность, связывается с родителями и выясняет, где они находятся. Если законных представителей рядом нет, фиксируется нарушение. При этом в полиции подчеркивают: цель - не наказать, а безопасно вернуть ребенка домой.

Наказания и последствия: от беседы до учета

Ответственность за то, что ребенок гуляет ночью, несут исключительно родители или законные представители. Сам подросток штраф получить не может, но последствия для него будут ощутимыми.

  1. Первое нарушение: как правило, выносится официальное административное предупреждение и проводится профилактическая беседа.

  2. Повторное нарушение (или систематические прогулки): родителям грозит денежный штраф.

  3. Крайняя мера: если подростка задерживают ночью регулярно, его ставят на профилактический учет в полицию, а саму семью берут на контроль профильные органы.

Запрет или защита? Позиция ведомства

Некоторые горожане считают такие жесткие рамки чрезмерным контролем, однако в полиции ЗКО с критикой не согласны.

- Речь идет не о контроле, а о защите. Практика показывает, что именно в ночное время (с 23:00 до 06:00) резко возрастает риск преступлений против детей, травматизма или вовлечения подростков в криминал. Выявляя ребенка на улице ночью, мы предотвращаем потенциальную трагедию, - прокомментировали в департаменте полиции ЗКО.

В полиции также признают, что одними запретами проблему не решить - в Уральске и районах области необходимо развивать инфраструктуру, открывать больше доступных спортивных и досуговых центров для молодежи в дневное время.

Изменять или смягчать норму в ближайшее время не планируют. Сейчас акцент делается на том, чтобы закон работал эффективно в его текущем виде.