После ДНК-теста многодетный отец узнал, что все дети ему не родные

Житель Беларуси, который долгие годы воспитывал пятерых детей, решил пройти ДНК-экспертизу после неожиданного признания супруги. Во время семейной ссоры женщина заявила, что он не является биологическим отцом ни одного из детей, передает МойГород со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

После слов жены мужчина решил проверить их достоверность и обратился к экспертам для проведения генетического исследования.

Экспертиза, выполненная специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области, показала, что мужчина действительно не является биологическим отцом всех пятерых несовершеннолетних детей.

В ведомстве отметили, что подобные исследования регулярно проводятся для установления как отцовства, так и материнства.