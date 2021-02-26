Люди обеспокоены участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий со смертельными исходами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители ЗКО просят пустить пассажирские автобусы в Актобе и Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые работают вахтовым методов в Атырау. Люди встревожены тем, что в последнее время на трассе Уральск-Атырау происходит большое количество аварии. – Новости читать страшно, как будто сводки с поля битв читаешь. Каждый день смерти на этой трассе. Мы боимся ехать на работу, а с работы домой. Таксисты ездят на бешеной скорости, выезжают на встречную полосу. У нас нет выбора, мы вынуждены ездить на такси. Нам не жалко денег, мы за жизнь свою боимся. Если со мной по дороге что-то случится, кто будет кормить моих детей? Где логика? Люди летают за границу, ездят отдыхать, а у нас запретили автобусное движение. Мы не требуем ремонта автодороги, мы не требуем расширения трассы, мы требуем, чтобы автобусам просто разрешили ездить, - говорит житель Уральска Даурен. Другой житель Уральска Мирас говорит, что почти два года работает вахтовым методом на месторождении в Атырау и ему часто приходится ездить между двумя городами. – Вахта у меня 28 на 28, то есть каждый месяц я рискую своей жизнью. Водители автобусов более дисциплинированы, ездят аккуратно, не превышают скорость, понимают, что везут людей и чувствуют ответственность. Мы не просим, мы требуем пустить автобусы в Атырау, это крик души. Я не хочу рисковать жизнью и каждый раз думать, доеду до дома или нет. Санврачи, акимы, кто еще принимает решение? Прислушайтесь к нам! Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы вы обратили на нас внимание? - возмущается мужчина. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что с их стороны запрета на передвижение межрайонных и межобластных автобусов не было. Межобластные и международные перевозки осуществляет ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Начальник автовокзала Талгат Бисекенов говорит, что автобусное движение между Россией и Казахстаном было приостановлено еще в марте прошлого года. – Согласно постановлению главного санитарного врача, автобусное движение сообщением Уральск-Актобе и Уральск-Атырау тоже было приостановлено где-то в апреле 2020 года. Месяц назад вышло новое постановление главного санврача РК, согласно которому разрешается движение междугородних автобусов, однако расстояние между городами не должно превышать 300 километров. До Атырау и Актобе ехать более 500 километров, поэтому мы пока не можем возобновить рейсы. Вся транспортная сеть парализована, пока не будет конкретного постановления, мы работать не сможем. Что касается таксистов, то они ездят без путевых листов и без медосмотра, - рассказал Талгат Бисекенов. Напомним, за последнюю неделю на автодороге Уральск-Атырау произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Первая авария произошла 22 февраля на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же произошла еще две аварии, в которых погибли два человека. Еще одно ДТП случилось сегодня, 26 февраля на этой же автодороге столкнулись две "Тайоты", погибли четыре человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  