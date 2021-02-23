Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 23 февраля произошел взрыв на трубопроводе Оренбург-Новопсков на территории Российской Федерации. - В связи с этим был приостановлен транзит голубого топлива в Казахстан. Местными органами власти, коммунальными службами и компанией КПО б.в. принято решение о подаче газа (топливного) от месторождения КРС (КиПиСи) на две ГРЭС (Карачаганак и Жанаталап) для обеспечения сел Жарсуат, Карчаганак, Димитрово, Приуральный, Жанаталап, Успеновка и Облавка, а также Шынгырлауского района. Подается 8000 м³/ч. Топливный газ проходит своевременое освидетельствование в органах санитарно-эпидемиологического контроля и пригоден для использования в быту, - сообщается на официальной странице акимата Бурлинского района в Facebook. Сельчан также предупреждают, что возможен повышенный запах одоранта- этилмеркоптана. - Просим жителей вышеуказанных населенных пунктов быть предельно осторожными при эксплуатации газового оборудования и по возможности перейти на резервный вид топлива, - отмечается в посте.