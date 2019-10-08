В районе Байтерек из-за сильнейшего пожара пришлось эвакуировать сельчан и дачников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dMGwNSbLSlQ   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.