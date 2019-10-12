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Социум

Пособие для многодетных семей появится в Казахстане

Об этом на встрече с жителями района Байтерек рассказал министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 октября, в ЗКО с рабочим визитом прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, который посетил район Байтерек и встретился с жителями села Дарьинское. На встрече с сельчанами министр рассказал, что в скором времени многодетным семьям, которые ранее получали пособие на всех членов семьи чуть больше 10 тысяч тенге, будут п
Дана Рахметова
Пособие для многодетных семей появится в Казахстане
Об этом на встрече с жителями района Байтерек рассказал министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Сегодня, 12 октября, в ЗКО с рабочим визитом прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, который посетил район Байтерек и встретился с жителями села Дарьинское. На встрече с сельчанами министр рассказал, что в скором времени многодетным семьям, которые ранее получали пособие на всех членов семьи чуть больше 10 тысяч тенге, будут получать новый вид госпомощи. -На сегодняшний день у нас в стране выплачивается адресная социальная помощь 2 млн человек, 1 млн 300 тысяч из них дети. Однако есть случаи, когда семьи, имеют одинаковое социальное положение, но имеют разницу в доходах в 300-500 тенге,и им не назначают АСП. Именно поэтому было решено ввести новый расчёт пособия для многодетных. Теперь на одного ребёнка будет выплачиваться 10-11 тысяч тенге. Но и АСП таким семьям отменять не будем, - заявил министр Биржан Нурымбетов. Также министр труда и соцзащиты подчеркнул, что и расчёт АСП будет изменён. Оно будет рассчитываться как разница между доходами и чертой бедности. Также для малообеспеченных семей, которые будут получать адресную социальную помощь будет выделен объем гарантированной социальной помощи конкретно для детей. Это бесплатное горячее питание в школах, школьная форма и канцтовары, бесплатный проезд в автобусах. И детям дошкольного возраста — гигиенические принадлежности. На все это не будут выдаваться деньги, родителям будут даны сертификаты на получение всех этих услуг. Все это делается для того, чтобы изжить в обществе иждивенчество. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что не надо тратить адресную социальную помощь на свадьбы и дорогие сотовые телефоны. Есть случаи, когда члены малообеспеченных семей не желают идти работать, только потому что пособие от государства выше, чем их заработная плата.
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министр АСП

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