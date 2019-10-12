Пособие для многодетных семей появится в Казахстане

Об этом на встрече с жителями района Байтерек рассказал министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 октября, в ЗКО с рабочим визитом прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, который посетил район Байтерек и встретился с жителями села Дарьинское. На встрече с сельчанами министр рассказал, что в скором времени многодетным семьям, которые ранее получали пособие на всех членов семьи чуть больше 10 тысяч тенге, будут п