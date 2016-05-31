Священный месяц Рамазан начинается 6 июня и заканчивается 4 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Это один из самых длинных периодов, когда постящиеся не едят в течение более 19 часов в сутки. По словам главного имама области Руслана СУЛТАНОВА, в этом году, как и в прошлом, фитр-садака составит 200 тенге с человека. Впрочем, 200 тенге - это вовсе не предел, можно раздавать милостыню больше этой суммы, но не меньше. - Я поздравляю всех мусульман с началом священного месяца Рамазан. Месяц Рамазан самый важный для мусульман. Он учит нас спокойствию, терпению, выдержке. Человек отказывается не только от еды в светлое время суток, но и плохих деяний, сквернословия и прочих дурных поступков, - говорит имам. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. - В этом году также будут организованы угощения для "ауыз ашу" - разговения. Мы планируем, что ежедневно в областной мечети будут готовы угощения для 200 постящихся, в городской - для 150 человек, в Красной мечети - для 100 человек, - говорит Руслан СУЛТАНОВ. - Кроме того, разговения будут организованы и в районных мечетях. Таким образом, мы планируем охватывать до 1000 человек в день. tab namaz