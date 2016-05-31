Кроме онкобольных, директорами предприятий были бомжи, алгоколики и наркоманы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik-tj.com Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik-tj.com С начала нынешнего года в ЗКО было выявлено зарегистрировано 15 фактов лжепредпринимательства, из них в суд было направлено 5 дел. - Общая сумма установленного ущерба, причиненного государству по уголовным делам о лжепредпринимательстве составляет 4 миллиарда тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 80 миллионов тенге. Ущерб по делам о лжепредпринимательстве складывается из сумм налогов (корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, налог на добавленную стоимость), от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий путем отражения в своей налоговой отчетности лжесделок, - рассказал начальник управления областной прокуратуры Нурлан МАКАТОВ. - Уже состоялось четыре обвинительных приговора в отношении лиц, создавших лжепредприятия, которые нанесли ущерб государству на сумму 2,2 миллиарда тенге. По словам прокурора, осенью прошлого года с заключением процессуального соглашения суду были преданы Кубалиев, Уразгалиева и Еркеналиева, которые в 2013-2014 годы осуществляли лжепредпринимательскую деятельность от ТОО "IndustrialComplex", ТОО "Прогресс LTD" и ТОО "Сардар Строй". Тогда контрагенты нанесли ущерб государству на сумму 650 млн тенге. Все трое были осуждены к условным срокам, а организатор предприятия Дуйсекенов был осужден к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщили в прокуратуре, зачастую в качестве номинальных учредителей и руководителей таких фирм выступают лица без определенного места жительства, алкоголики и наркоманы. У таких людей за определенную плату берут доверенность и по ней регистрируют лжепредпринятие. Кроме того, организаторы лжепредприятий стали "нанимать" на должность руководителей людей больных онкозаболеваниями. - Они вычисляли людей, у которых онкозаболевание, которым осталось жить не больше полугода для того, чтобы после смерти "руководителя" лжепредприятия правоохранительным органам было сложно выйти на организаторов. По данному делу было два эпизода. Во втором случае человек, на которого было зарегистрировано лжепредприятие после лечения остался жив и дал показания, - рассказал Нурлан МАКАТОВ.