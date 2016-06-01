Фото из архива "МГ" - В апреле нынешнего года с ходатайством о продолжении уголовного преследования на территории Российской Федерации нами направлено уголовное дело в отношении гражданина России директора ООО «Турбопромсервис» Плешакова, совершившего в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами АО «Жайыктеплоэнерго» мошенничество в особо крупном размере на сумму более 300 миллионов тенге, - рассказала Наталья Колпакова. - Органом расследования установлено, что в апреле 2014 года между АО «Жайыктеплоэнерго» и ООО «Турбопромсервис» заключен договор о государственных закупках на поставку запасных частей газотурбинной установки «Hitachi» производства Японии на общую сумму 698 миллионов тенге. Далее, по словам помощника прокурора, в мае 2014 года от ООО «Турбопромсервис» в АО "Жайыктеплоэнерго" представлена банковская гарантия ОАО «Газэнергобанк» на сумму, равную авансу. Тогда же "Жайыктеплоэнерго", не дожидаясь подтверждения банка о выдаче гарантии, произвело авансовый платёж в сумме 349 млн тенге на расчётный счёт ООО «Турбопромсервис» в «Пробизнесбанк» г.Москва. В декабре 2014 года в адрес ЖТЭ на автомашине марки «ЗИЛ» с российскими номерами без какого-либо сопровождения произведена поставка запасных частей в пяти ящиках. При этом сертификатов и паспорта качества завода-производителя на запчасти не было. - Согласно акту независимой экспертизы поставленные детали и узлы не соответствовали условиям договора, неизвестного происхождения, бывшие в употреблении и не рекомендованы повторно использовать для ремонта турбинного оборудования. После чего "Жайыктеплоэнерго" в адрес «Газэнергобанк» направило письмо о неисполнении «Турбопромсервис» условий договора и необходимости возврата авансового платежа, согласно выданной банковской гарантии. Однако, согласно поступившему ответу из банка, банковская гарантия в обеспечение обязательств ООО «Турбопромсервис» перед «Жайыктеплоэнерго» ими не выдавалась. Следствием установлено, что Плешаков представил поддельную банковскую гарантию, - рассказала Наталья Колпакова. Как стало известно, подозреваемый Плешаков зарегистрирован и проживает в г. Калуге, туда же для продолжения расследования и направлено уголовное дело.