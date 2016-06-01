Дело Гульжан АЛИЕВОЙ было передано в уральский городской суд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что директор камерного оркестра ЗКО Алиева приняла на работу двух сотрудников, которые не выходили на работу, а только лишь числились там. Директор при этом получала зарплату, премиальные и все выплаты за этих людей. Ущерб составил 13 миллионов тенге. Другие подробности выясняются.