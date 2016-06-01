Празднование проходит сразу в нескольких местах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". park (2) В 10.00 в центре культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али начался гала-концерт "Жас жұлдыздар шеруі". Также в этот день в городском парке культуры и отдыха была организована ярмарка детского творчества и концерт. Несмотря на довольно прохладную погоду в первый день лета, сотни горожан пришли в парк с детьми на праздник. Ребятишки с удовольствием бегали сквозь "поющий фонтан", не боясь намокнуть. В этот день в парке наблюдалось огромное количество торговцев. Продавали буквально все - мороженое, сладкую вату, поп-корн, воздушные шары и даже игрушки. Так, шарики в форме мультяшных героев можно было купить за 400-500 тенге, а вату - за 150 тенге. Большие скопления детей также можно было наблюдать возле аттракционов и батутов. Правда, не все они начали работать. На сцене в этот день выступали творческие коллективы дворовых клубов города. В это время в другой части парка развернулась выставка детского творчества. Дети из художественных и общеобразовательных школ выставляли свои поделки, желающие могли их купить. В 15.00 в Салтанат Сарайы аким города Нариман Турегалиев встретиться с одаренными детьми. park (1) park (3) park (4) park (5) park (6) park (7)   Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА