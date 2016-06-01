995533 Ровно полгода в Казахстане действует запрет на продажу аптеками антибиотиков без рецепта врача. По мнению врачей, казахстанцы пичкают своих детей антибиотиками с раннего возраста, из-за чего некоторые болезни становятся практически неизлечимыми.