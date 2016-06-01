Иллюстративное фото из архива "МГ" В день задержания подростку буквально за 2 часа удалось обворовать два автомобиля. Делал он это, как сообщили в полиции, путем подбора ключей. Несмотря на свой юный возраст, он уже состоял на учете как вор. С салона автомобилей он вытаскивал портмоне, в которых находились деньги и документы. - Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями был установлен и задержан 11-летний житель города. Учится он в 4 классе, мальчик уже дал признательные показания, но в виду того, что он не достиг совершеннолетнего возраста, мы не можем привлечь его к уголовной ответственности, - сообщила ведущий специалист УВД г. Уральск Айнур ДАУЛЕТОВА Кроме этого, полицейскими также был задержан 27-летний грабитель буквально через 5 минут после совершения преступления. О факте грабежа в полицию сообщила пенсионерка. Женщина рассказала, что шла по улице в районе рынка «Караван», как вдруг неожиданно к ней подбежал молодой человек, сорвал с нее золотую цепочку и убежал. Потерпевшая описала грабителя и указала направление, в котором он скрылся. - Полицейские центра оперативного управления УВД г. Уральска в камеру видеонаблюдения увидели худощавый силуэт, убегающий в указанном районе, туда сразу был направлен экипаж батальона дорожно-патрульной полиции, который задержал злоумышленника по «горячим следам», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.