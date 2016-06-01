Сельчане рассказали о любовнице экс-акима Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жена водителя начальника ЖКХ, которого арестовали по подозрению в покушении на убийство любовницы экс-акима Теректинского района Жениса Сериккалиева, рассказала подробности произошедшего.
По словам жены Биимбета ИСМАГАМБЕТОВА Гульмаржан, 10 мая муж сам поехал в город в полицию рассказать о том, что он вместе с начальником ЖКХ Теректинского района КАЖЫМУРАТОВЫМ напали на любовницу бывшего акима.
- Муж особых подробностей мне не рассказывал, только 10 мая, когда он поехал в город рассказал, что поедет в полицию и расскажет, как все было на самом деле. Потому что в поселке уже ходили слухи о том, что мой муж якобы нанес какой-то женщине ножевые ранения по поручению своего руководителя (начальника районного ЖКХ - прим. автора). Из города он уже не вернулся. Его сразу там задержали, - сообщила женщина. - Я не верю, что мой муж мог пойти на убийство. У нас дома трое детей и он один работающий, он не мог так поступить.
Также Гульмаржан ИСМАГАМБЕТОВА рассказала, что ей недавно звонила супруга КАЖЫМУРАТОВА и предлагала встретиться в городе, но она никуда не поехала.
- Мы переехали в Федеровку из поселка Шагатай не так давно. Муж раньше работал водителем в другом месте, потом стал возить КАЖЫМУРАТОВА. У Биимбета не было дружеских отношений с начальством, они просто были коллегами, - пояснила Гульмаржан. - Когда мы сюда переехали, нам со временем дали дом по госпрограмме, пока мы живем здесь, никто нас не выселяет. А были ли угрозы на счет того, что отберут дом, если он не сделает то, что ему приказали, этого я не знаю.
Стоит отметить, что одна из жительниц поселка, которая была знакома с Биимбетом, рассказала, что его не шантажировали и даже не угрожали, а наоборот, ему предложили вознаграждение за то, что он выполнит заказ бывшего акима Жениса СЕРИККАЛИЕВА.
- Ему не угрожали ничем, а предложили вознаграждение за то, что он убьет любовницу нашего уже бывшего акима. Правда, что точно ему предложили я не знаю, - заявила сельчанка.
Кроме того, жители поселка рассказали, что Крестина САЛЕМГЕРИЕВА (якобы любовница бывшего акима Теректинского района Жениса СЕРИККАЛИЕВА) работала в районном акимате, где они и познакомились, но сама она жила в поселке Богдановка, который находится в 20 километрах от Федоровки.
- Никто в поселке не знал, что наш бывший аким и эта девушка были любовниками. Для всех это было новостью, особенно для жены СЕРИККАЛИЕВА. Она как только узнала, что у мужа была женщина на стороне, сразу собрала дочек и ушла от него. Они вообще в поселке не жили, хотя дом у них большой, всегда были в городе они, - рассказала жительница Федоровки по имени Лидия. - После того как вся эта шумиха поднялась, жена начальника местного ЖКХ тоже ни разу не появлялась в поселке.
Между тем, сама Крестина от каких-либо комментариев отказалась.
Напомним
, 23 февраля на любовницу бывшего акима Теректинского района напали двое парней и нанесли ей множество ножевых ранений. Женщина выжила и опознала водителя начальника ЖКХ Теректинского района. Позже выяснилось, что Женис СЕРИККАЛИЕВ попросил своего друга начальника ЖКХ КАЖЫМУРАТОВА убить любовницу потому как у них есть совместная дочь и она шантажировала его. В свою очередь КАЖЫМУРАТОВ нанял своего водителя за 500 тысяч тенге, чтобы тот стал исполнителем заказа и убил девушку. 30 мая, Уральский городской суд санкционировал арест экс-акима Теректинского района Жениса СЕРИККАЛИЕВА сроком на два месяца.
Фото Медета МЕДРЕСОВА