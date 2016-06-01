Бензовоз и два "КАМАЗа" столкнулись на трассе Уральск-Аксай в районе аэропорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_2847 - Впереди меня ехали еще три "КамАЗа". Они начали парковаться, а я просто не заметил этого и врезался в последнего. Потом резко вывернул влево и съехал в кювет. Как так получилось, я сам не понял. Просто монотонность в дороге и вот так вышло. Хорошо, что я ехал пустой, - рассказал водитель бензовоза по имени Юрий. Как стало известно, все три "КамАЗа", которые ехали впереди, были груженые бетонными плитами. Бензовоз ударил последний большегруз и тот врезался во впереди стоящую машину. От удара кабину последнего большегруза буквально смяло, и водитель с трудом смог выбраться из нее. - Я чудом выбрался и остался цел. В момент удара я резко поднял правую ногу, иначе ее просто бы переломало, - рассказал водитель последней машины. Стоит отметить, что через некоторое время на место ДТП приехал хозяин бензовоза, который стал избивать водителя на глазах у полицейских. Однако сотрудники полиции на это никак не отреагировали. Сейчас на месте аварии работают дознаватели. IMG_2830 IMG_2833 IMG_2834 IMG_2835 IMG_2842 Фото Медета МЕДРЕСОВА  