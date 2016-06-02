Обработка будет производиться во всех районах области кроме Бокейординского и Таскалинского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото их архива "МГ" Иллюстративное фото их архива "МГ" Всего в нашей области в нынешнем году от саранчи планируется обработать 168 тысяч га сельхозземель. По словам руководителя отдела земледелия управления сельского хозяйства ЗКО Дениса УМАШЕВА, на борьбу с саранчой выделено 59 млн 395 тысяч тенге. - Ежегодно осенью проходит обследование местности специалистами и выявляются районы где будет превышена допустимая норма саранчи, - сообщил Денис УМАШЕВ. - Всего нашим управлением будет обработано 50,4 тысячи гектаров. Травля насекомых будет произведена во всех районах Западно-Казахстанской области кроме Бокейординского и Таскалинского, потому как прошлогоднее обследование показало, что в этих районах допустимая норма не будет превышена. Также начальник территориальной инспекции по ЗКО Гарапша САХИПОВ рассказал, что площадь обработки в этом году значительно меньше чем в прошлом. - Общая площадь полей, которую нам необходимо будет обработать составляет 118 тысяч гектаров. Мы уничтожаем только стадный вид саранчовых, а уже управление сельского хозяйства борется с нестадным видом, - пояснил Гарапша САХИПОВ. Стоит отметить, что в 2015 году было обработано 332 тысячи гектаров плодородных земель.