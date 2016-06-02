65 мобильных телефона изъяли на первом потоке ЕНТ в Уральске
Сегодня, 2 июня, в 8.00 первый поток выпускников сдает единое национальное тестирование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В первом потоке ЕНТ сдают выпускники городских школ и пяти районов области. Государственное тестирование в городе проходит в двух пунктах - ЗКГУ имени М. Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана.
Руководитель отдела управления образования по ЗКО Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА сообщила, что в трех пунктах приема ЕНТ сдают тестирование 1353 учащихся.
- Экзамены сдают дети из пяти районов, городских школ и двух областных школ, - рассказала Светлана Темиргалиева. - Сегодня сдают ученики из Бурлинского, Чингирлауского, Таскалинского и часть Зеленовского и Теректинского районов. 3 июня ЕНТ будут сдавать в райцентрах, а 4 июня во втором потоке тестирование пройдут учащиеся Теректинского и Зеленовского районов и города Уральск.
Руководитель филиала №48 национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ сообщил, что в этом году при проходе через металлоискатель у выпускников было изъято 65 мобильных телефонов.
- Однако это не является нарушением. Если сотовый телефон обнаружат у выпускника в аудитории, тогда это будет считаться нарушением и он покинет тестирование, - пояснил Аскар АМАНБАЕВ.
По словам руководителя НЦТ, пороговый балл для поступления в вуз, в этом году остался прежним - 50 баллов, а в национальные университеты - 70 баллов. К тому же в этом году ученикам, не набравшим нужный балл, можно будет пересдать ЕНТ еще раз.
- В этом году для сдачи ЕНТ в ЗКГУ задействовано 7 аудиторий общей вместимостью 650 человек. Планируется, что сегодня сдадут 611 человек. В первом потоке тестирование сдают 19 школ города, областная школа №11 и Казахско-турецкий лицей, а также 5 школ из Зеленовского района. Во всех аудиториях стоят заглушки для подавления сигнала сотовой связи, - рассказал Аскар АМАНБАЕВ.
Желающие подать апелляцию, смогут сделать это 3 июня с 9 утра до 14.00.
Также Аскар АМАНБАЕВ уточнил, что в этом году повысился процент сдающих детей. Так, если в прошлом году это количество составляло 70% от всех выпускников, то в этом году - 75%. Тем не менее, есть и дети, которые не пришли на экзамен.
В то время, пока выпускники сдают ЕНТ, за воротами вуза их ожидают родители, бабушки и дедушки.
К примеру, Набия АЙБАТУЛИНА ждала внука.
- Он закончил гимназию №42. К тестированию готовился. Он собирается поступать в университет Китая. Я очень за него беспокоюсь, поэтому жду его тут, буду до конца стоять, пока не выйдет, - говорит Набия АЙБАТУЛИНА.
4 июня во втором потоке только в ЗКГУ ЕНТ сдадут 311 учащихся.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
