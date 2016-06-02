В областном маслихате состоялось очередное заседание общественного совета, на котором главы крестьянских хозяйств высказались за то, чтобы в Казахстан пришли инвесторы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На этом общественном совете большинство выступили за аренду сельхозземель иностранцами.
Главы крестьянских хозяйств рассказали, что земледелие в нашем регионе рискованное. Последние несколько лет наблюдается засуха и уменьшение урожая. К примеру, только в прошлом году в ЗКО из-за засухи было списано 47% зерновых площадей, поэтому нам необходимы новые технологии.
- Купили сеялки, 36 миллионов одна стоит. Нам говорили, что они у нас будут по любой пахоте ходить, а они у нас встали. Это все, потому что неоткуда нам посмотреть, некому нас научить, - рассказал глава крестьянского хозяйства Валерий Голоухов.
- Я за то, чтобы инвесторы зашли. Но чтобы инвесторы зашли со своей технологией. Не так, чтобы "Матевосян с Армении приехал и привез с собой 1000 армян и начал сеять". Нет. Нужно чтобы Матевосян приехал, создал хозяйство и у него работает местное население. Вот такие инвесторы нужны. Правильно говорят, что не нужно "попутным" людям давать землю, нужно давать землю тем людям, которые уже давно работают на земле. Нужно настаивать, чтобы давали земли, чтобы мы на ней чувствовали себя тверже. Сейчас так: мы только начинаем понимать, что такое земля, опыта набрались, и тут приходят нефтяники и говорят: "Вот у нас все подписано, нам нужно тут ходить, посмотреть". Вот вам 0,010 копеек и опять мы на земле не хозяева. Например, у меня земли от трассы Дарьинска 4-5 км, у меня ни света, ни газа ничего там нет. Все мобильное. Я не строю, потому что не уверен, - сказал Александр Матевосян.
Посетовал Александр Матевосян и на налоговую систему, отметив, что крестьяне не убегают от налогов, но нужно ее утвердить, чтобы точно знать, сколько он должен будет заплатить, поскольку держать целый штат сотрудников из экономистов и юристов им нецелесообразно.
Тут же предприниматели спросили у члена республиканской земельной комиссии Катаоллы Ашигалиева, что изменится в том случае, если земля будет у них не в аренде, как сейчас, а в частной собственности. Будут ли банки брать землю в качестве залога, поскольку сейчас БВУ сельхозземли в залог не принимают.
- И последний наболевший вопрос. Мы являемся акционерами "Желаевской муки". Всегда антимонопольный нас контролирует, на 2-3 тенге необоснованно повышаешь цену на муку и нас наказывают. А когда иностранные компании продают нам технику, а потом "сажают нас на иглу" - на эти запчасти, а если мы их не возьмем, то мы "улетаем" с гарантии, и им лишь бы "пихнуть", это государством не контролируется. Везут они (иностранные компании - прим.автора) подшипники и говорят, что нам нужны подшипники, а они стоят 700 тысяч тенге. Государство просто нас кинуло один на один с этими людьми, которые все это завозят, - говорит Александр Матевосян. - Нам привезли эти сеялки, говорят: "Подпишите, вы уже взяли", а они нам не подходят. На картинке показывают одно, а приходит другое. Мы это в первый раз видим. Мы говорили, мол, заберите назад, вы нам не ту сеялку дали, а нам говорят: "Вы уже взяли". Казагрофинанс говорит, что договор заключили, 25% оплатили и все. Кто нас защищает? Никто. Вот когда все это будет контролируемо, тогда нам будет легче выращивать хлеб. А пока к нам заходят иностранные компании и ищут, извините за выражение, лохоискателя!
Все предложения участников общественного совета записали и пообещали, что они вместе с Катаоллой Ашигалиевым отправятся в Астану в республиканскую земельную комиссию для рассмотрения.
Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА