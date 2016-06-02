Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении инспектора миграционной полиции по факту неоднократного получения им взятки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам уголовного дела, Куанышкалиев, работая инспектором отдела миграции УВД г. Уральск, в апреле этого года, находясь на своем рабочем месте в центре обслуживания населения, прописал человека без обязательного предоставления им удостоверения личности за взятку в размере 5 тысяч тенге и 2 тысячи тенге за ускоренное изготовление и выдачу удостоверения личности на его имя. - В том же месяце, но уже от другого гражданина ЦОНа, Куанышкалиев получил 5 тысяч тенге за прописку. Он обратился без обязательного предоставления оригинала справки об освобождении из мест лишения свободы, - пояснили в пресс-службе областного суда. - В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме. Приговором Уральского городского суда Куанышкалиев признан виновным по статье 366 ч.3 п.4 УК РК "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, неоднократно, за незаконное действие в пользу взяткодателя". Бывшему инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, то есть 840 тысяч тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением государственных функций и в органах местного самоуправления. Также подсудимый лишен специального звания «капитан полиции».