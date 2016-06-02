d6o3qgkmbLs Настоящий праздник для детей и их родителей планируется провести 11 июня в честь открытия нового филиала учебного центра Step by Step. Новый филиал откроет свои двери для всех желающих в 6 микрорайоне. Это третий по счету филиал учебного центра Step by Step , который был открыт в нашем городе. - Мы хотим провести не просто торжественное открытие нового филиала, а устроить настоящий праздник для детей, - делится своими замыслами директор учебного центра Step by Step Николай КОРОЛЕВ. – Вас ждут: веселое шоу аниматоров, с играми и призами, сладостями, аквагримом и прочей праздничной атрибутикой. Праздник продлится в новом филиале с 12 до 15 часов. В завершение торжества мы проведем розыгрыш ценного приза – планшета. Для того чтобы участвовать в розыгрыше каждый желающий может прийти в новый филиал центра, заполнить купон и положить его в специальный ящик. В самом конце праздника мы проведем розыгрыш при помощи лототрона. Самым главным сюрпризом, который получат наши маленькие гости, станет возможность записаться на летние курсы по изучению английского языка со скидкой 40%! Приглашаем вас и ваших детей принять участие в нашем празднике, а также записаться на курсы английского языка. для мой город новость

Ждем Вас по адресу: 6 мкрн., д. 4 (напротив ТД «Клондайк»). Контактные телефоны: 54-79-51 или 27-71-20.

На правах рекламы.