1 июня в канун международного дня защиты детей состоялось торжественное открытие частного детского сада «Айлин», расположенного в районе диагностического центра.
В помощь мамам
Необычный детский сад рассчитан на пребывание 130 детей в возрасте от года до пяти лет. Идею открыть отель для детей младшего дошкольного возраста решила воплотить в жизнь одна из предпринимательниц, и, как обещает бизнесвумен, это не последний детский сад такого уровня.
- В нашем городе не так много детских садов для детей такого возраста и ни одного с круглосуточным пребыванием, - говорит коммерческий директор ясли-сада «Айлин» Эльмира МЕНДЫГАЗИЕВА. – В этот проект я решила вложить свои собственные средства. Считаю, что это правильное капиталовложение, так как хорошо понимаю, насколько важно для молодых мам иметь возможность работать, успешно строить карьеру, достичь чего-то в жизни, что практически невозможно, если в семье маленький ребенок и ждать очереди в государственный детский сад еще очень долго. Второй детский сад «Айлин-2» мы запланировали открыть в начале августа этого года. Думаю, что это станет хорошим подспорьем для молодых родителей.
За детей спокойны
В торжественной церемонии открытия ясли-сада приняли участие аким города, руководитель городского отдела образования, представители городской общественности и родители с детьми, которые уже посещают ясли-сад «Айлин».
- Когда мой сынишка пошел в садик, ему было всего 1 год и 3 месяца и я очень рада, что мы попали именно в этот ясли-сад, - говорит мама одного из малышей Настасья ШВЕЦОВА. - Сын стал более общительным, говорит много новых слов. Я, наконец, смогла выйти на работу и спокойна за своего малыша, так как уверена, что он под хорошим присмотром.
В ногу со временем
Стоит отметить, что ясли-сад «Айлин» прекрасно оснащен, и имеет самое новейшее интерактивное оборудование.
- Особое внимание педагогический коллектив нашего сада уделяет интеллектуальному эстетическому, физическому и творческому развитию ребенка, - продолжает директор ясли-сада. – С ранних лет малыши будут изучать три языка - казахский, русский и английский. У нас очень много методических разработок наших воспитателей, благодаря которым у детей лучше развивается мышление, внимание, память, творческая активность и речь. Каждый ребенок научится плавать, специально для этого у нас оборудован бассейн, где с детьми будет заниматься тренер по плаванию. В скором времени начнут работу кружки по рукоделию и прикладному искусству и другие.
Садик - дом родной
Однако самой главной особенностью нового ясли-сада является возможность оставить ребенка в группе выходного дня, а также родители могут воспользоваться услугой отеля и оставить ребенка на попечении профессиональных воспитателей на несколько дней.
- Наш ясли-сад «Айлин» работает в круглосуточном режиме, а также в праздничные и выходные дни. Дорогие родители, вы можете оставлять малышей на целый день, на несколько часов, также ребенок может остаться ночевать у нас! У каждого малыша есть своя кровать и шкафчик, и для некоторых малышей наш садик уже стал вторым домом. Мы принимаем детей с самого раннего возраста из любых районов города, - сообщила Эльмира МЕНДЫГАЗИЕВА.
Ждем вас по адресу: г. Уральск, 3-й строительный переулок, 4 /1 .
Контактные телефоны: 52-73-52, 8 775 370 41 14.
На правах рекламы.