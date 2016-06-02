23 мая в 21.00 на пульт 102 позвонил парень, который сообщил, что на площади Абая ходит неизвестный мужчина с бородой, у него в рюкзаке находится взрывчатое вещество, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что в ходе осмотра территории площади Абая сотрудниками Абайского ОП УВД г. Уральск взрывное устройство не обнаружили. - По данному факту Абайским ОП УВД г. Уральск начато досудебное расследование по статье 273 УК РК -  "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Позже по горячим следам установлен и задержан 29-летний житель города. 26 мая Уральским городским судом в отношении лжетеррориста санкционирована мера пересечения в виде ареста сроком на два месяца, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.