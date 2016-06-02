Информацию о задержании сотрудников ДГД Атырауской области подтвердил руководитель управления внутренней безопасности ДГД по Атырауской области Зангар Занканов, сообщает ATPress.kz. Иллюстративное фото с сайта liter.kz Иллюстративное фото с сайта liter.kz Зангар Занканов уточнил, что 24 марта этого года управлением внутренней безопасности департамента государственных доходов по Атырауской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано досудебное производство по статье 366 часть 3 пункты 2 и 4 УК РК «Получение взятки». - В ходе расследования уголовного дела установлено, что в марте - апреле 2016 года должностные лица ДГД по Атырауской области, в частности, руководитель отдела в сговоре с подчинёнными специалистами, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц за оказание беспрепятственного и ускоренного оформления документов получали в качестве незаконного вознаграждения денежные средства, то есть взятку за действия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство, - отмечается в сообщении Занканова. Кроме того, подчеркивается, что 22 апреля 2016 года по результатам осмотра места происшествия обнаружены денежные средства на общую сумму 549 тысяч тенге и 900 долларов США. 25 и 27 апреля в отношении четверых подозреваемых судом №2 г.Атырау избрана мера пресечения - «содержание под стражей» сроком до двух месяцев. А уже 11 мая по уголовному делу была создана межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников управления специальных прокуроров прокуратуры Атырауской области, департаментов государственных доходов и Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Атырауской области. - В настоящее время, в целях обеспечения полноты и объективности дела по данному досудебному расследованию проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщил Занканов.