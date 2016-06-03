Авария произошла 1 июня в 13.30 на трассе Уральск-Атырау между поселками Круглоозерное и Серебряково, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 145JSdPzzlg В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что на 481 километре трассы водитель «Ауди-89» в пути следования в южном направлении, совершая маневр обгона, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе «Мерседесом». 54-летний водитель «Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир «Мерседеcа» были доставлены в областную больницу. Между тем, на видео, которое прислали в редакцию "МГ", видно, что "Ауди" виляет по всей дороге. Два раза автомобиль выехал на встречную полосу, а также на своей полосе "цеплял" обочину. dtp uralsk-atirau (1) dtp uralsk-atirau (2) dtp uralsk-atirau (3)   Видео предоставлено очевидцами