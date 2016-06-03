Деньги с продажи автомобиля пойдут на покрытие штрафа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - Водитель не захотел добровольно оплатить штраф в размере 1,4 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Определением суда был изменен способ и порядок исполнения предписания путем обращения имущества должника в виде транспортного средства в счет погашения долгов путем реализации через аукцион. Напомним, в декабре 2015 года в Уральске была задержана и водворена на специализированную штрафную стоянку автомашина «Лада Приора», зарегистрированная в Самарской области РФ. Водителем авто является гражданин России. Он допустил 59 административных правонарушений на общую сумму 1 миллион 486 тысяч 500 тенге.