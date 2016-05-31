Выпускной в этом году пройдет 17 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, из-за ремонта проспекта Достык выпускной бал и вручение знаков "Алтын белгі" планируется провести на площади Кадыр Мырза Али. - В этом году школу заканчивают 4514 учащихся 11 классов. Из них 3416 выпускников будут сдавать ЕНТ, - сообщила Айгуль МЫНБАЕВА. - Кроме того, в этом году произошли небольшие изменения. Ученики, которые не наберут проходной бал на едином национальном тестировании смогут сдать его повторно, но уже на платной основе. Если же при пересдаче количество баллов вновь будет недостаточным, выпускник будет зачислен в вуз на платной основе, но в январе ему вновь придется сдавать тестирование. При этом первый семестр он будет учиться в группе со всеми первокурсниками. Стоит отметить, что в этом году тестирование в ЗКО пройдет 2 и 3 июня.