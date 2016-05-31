Рассматривать дело будут в Уральском городском суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Дело косметолога Эльвиры Абдулаевой (Юсуповой) поступило в Уральский городской суд 27 мая. Судьей по этому делу назначен Руслан Жумагулов. Эльвире Абдулаевой было предъявлено обвинение по ст. 317 ч. 3 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Как стало известно сегодня, 31 мая, суду Абдулаева предана по статье 322 ч.2 УК РК - "Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ". Первое заседание по делу назначено на 14 июня. Напомним, 28 марта от инъекции, которую сделала косметолог Эльвира Абдулаева, скончалась ее клиентка Айжан Жаканова. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут после вызова, однако врачи лишь констатировали смерть женщины. Врач-косметолог была задержана, а позже арестована до суда.