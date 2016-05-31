LL-f8e2wm1U Вы ещё не получили купон в ресторане быстрого питания Burger Club? Тогда поспешите его получить и заполнить! Ведь осталось чуть более месяца. Уже 3 июля организаторы денежного розыгрыша выявят 4 счастливчиков, которые разделят между собой пол миллиона! Напоминаем, организаторы денежного розыгрыша выделили 525 тысяч тенге для того, чтобы стимулировать своих гостей и дать им прекрасную возможность решить свои материальные вопросы, либо просто позволить себе какой-нибудь дорогой подарок. Из них 300 тысяч тенге выиграет главный победитель. Остальные трое счастливчиков разделят между собой 225 тысяч тенге. Чьи купоны окажутся самыми фартовыми, выяснится 3 июля, в день рождения сети ресторанов Burger CLUB. Условия участия в розыгрыше весьма просты: гости сети ресторанов Burger Club по г. Уральск, осуществившие заказ на 5 тысяч тенге единовременно, автоматически получают возможность принять участие в розыгрыше. Пронумерованный купон розыгрыша выдается каждому клиенту, выполнившему условия розыгрыша, заполняется и прикрепляется к чеку. Купон с чеком клиент лично складывает в стеклянный ящик, который будет вскрыт в присутствии участников розыгрыша в день розыгрыша, для перемещения всех купонов в лототрон. В розыгрыше участвуют также наши гости, заказавшие доставку продукции Burger CLUB на сумму 5 тысяч тенге!!! Участвовать в розыгрыше можно в неограниченном количестве. 0TbkubbM-K4 Если данная акция направлена на стимулирование гостей сети ресторанов, то еще одна постоянная акция, проводимая в Burger CLUB, нацелена на материальную поддержку детей, нуждающихся в лечении. Причем свою лепту в оказание помощи больным детям вносят сами посетители ресторанов. Сделав заказ в Burger CLUB, они автоматически помогают нашим маленьким согражданам, поскольку 1% от суммы их покупки в компании перечисляется на счет «Производственного предприятия инвалидов «АКНИЕТ», которое намерено распределять эти средства нуждающимся в вашей помощи детям! Первую помощь в группе компаний окажут уже 1 июня, в День защиты детей, областному общественному объединению детей-инвалидов "Байтерек". Отметим, целью данного общества является защита прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями, содействие широкому участию в общественной, спортивной и культурной жизни, приобщение к посильному труду, содействие в решение социальных и бытовых проблем, а также в устранении ограничений в их жизнедеятельности, развитие инклюзивного образования и внедрение новых методик в реабилитации детей-инвалидов. Предполагается, что данная акция будет проходить ежемесячно. На правах рекламы.