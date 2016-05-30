ЧП произошло 30 мая в 21.00 по ул. Шолохова недалеко от ресторана "Белое солнце", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp kalina (4) Как рассказали очевидцы произошедшего, автомобиль "Лада Калина" стоял на обочине. Движущийся "Фольксваген Вента" врезался в стоящую "Калину", отчего последняя слетела с трассы. Самостоятельно авто вытащить не удалось. На помощь приехали пожарные. При помощи троса и лебедки огнеборцы вытащили автомобиль на обочину. К счастью, водителя "Калины" не было за рулем во время происшествия, водитель "Венты" также не пострадал. В дальнейшем будут разбираться полицейские. dtp kalina (1) dtp kalina (2) dtp kalina (3) dtp kalina (5) dtp kalina (6) dtp kalina (7)   Фото Медета МЕДРЕСОВА