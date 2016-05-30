Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_2733 Как стало известно, Сериккалиев и потерпевшая находились в близких отношениях. У потерпевшей есть дочь 2014 года рождения. Женщина стала требовать, чтобы обвиняемый признал отцовство официально, при этом оказывала давление и угрожала ему карьерой. - Сериккалиев стал искать исполнителя убийства. Он обратился к начальнику районного ЖКХ Кажымуратову с просьбой совершить преступление за 500 тысяч. Кажымуратов в свою очередь обратился к водителю Исмагамбетову с просьбой совершить это преступление за деньги. Тот отказался, однако Кажымуратов пригрозил, что уволит его, а также лишит жилья, выданного по госпрограмме, - сообщила судья Уральского городского суда Слуканым КАДРАЛИЕВА. В феврале Кажымуратов встретился с Исмагамбетовым и дал ему поручение, пообещав заплатить 500 тысяч тенге. Далее, со слов судьи, 23 февраля в 16.00 Исмагамбетов и Кажымуратов, вооружившись столовым ножом, прибыли в Уральск в поисках потерпевшей. При этом Сериккалиев по телефону руководил поисками. Сериккалиев встретился с потерпевшей в районе поселка Богдановка, затем велел исполнителям преступления ждать женщину возле ее подъезда. - Кажымуратов и Исмагамбетов стали дожидаться ее у подъезда. Когда потерпевшая подошла к подъезду, Исмагамбетов кинулся на нее и стал наносить удары, но женщина начала отбиваться и звать на помощь людей. При этом Кажымуратов караулил неподалеку, чтобы никто не мог помешать, - рассказала судья. - У потерпевшей были зафиксированы колото-резаные раны. Нужно отметить, что сам задержанный Сериккалиев вины не признает. Напомним, сегодня, 30 мая, Уральский городской суд санкционировал арест экс-акима Теректинского района Жениса Сериккалиева сроком на два месяца. Его подозревают в покушении на убийство. Фото Медета МЕДРЕСОВА